Potenza: un riconoscimento per queste giovani campionesse! Complimenti

Premiate nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città di Potenza, le ragazze della società Invicta, dell’Under 13 della squadra di pallacanestro, per la vittoria del campionato regionale Campania e la giovane Viola Monaco, campionessa italiana di Kick boxing.

Presenti all’iniziativa:

gli assessori Gianmarco Blasi e Vittoria Rotunno;

la consigliera comunale Rosa Lamonea;

rappresentanti dell’Amministrazione comunale;

il presidente della Fip Gianni Lamorte;

la consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi;

delegazioni della Commissione regionale per le Pari Opportunità e del Coni.

Secondo l’assessore Blasi:

“Una bella e felice occasione per festeggiare le campionesse potentine, in questa loro importante affermazione sportiva che, auguro a loro, possa diventare una tappa di un percorso fatto di successi sempre più prestigiosi”.

Così l’assessore Rotunno:

“Un esempio di come le giovanissime possano davvero fare squadra in tutti i sensi, e divertendosi insieme, raggiungere obiettivi di rilievo extraregionale e, com’è stato per Viola Monaco, addirittura sul più importante palcoscenico nazionale”.

Per la consigliera Pipponzi le giovani cestiste del capoluogo e la:

“forte in tutti i sensi campionessa italiana di kick boxing, sono espressione delle capacità e del talento che le donne, sin dalla giovane età, possono raggiungere, attraverso percorsi di impegno e costanza, contribuendo ad abbattere quella serie di pregiudizi che le vorrebbe relegate a ruoli di secondo piano”.

