Potenza, una nuova sede per la Questura: “così accorpiamo tutti gli uffici della Polizia di Stato dislocati in diverse sedi”. La proposta

Le segreterie regionali e provinciali del sindacato di Polizia Co.I.S.P. hanno scritto al Questore di Potenza per avere una nuova sede a Potenza:

“Almeno il Coisp ci spera.

La battaglia dura da anni per trasferire gli uffici dell’attuale struttura di viale Marconi, considerata in stato di degrado e in attesa di lavori di messa in sicurezza e inadatta ad ospitare le attività della Polizia di Stato.

Infatti è di questi giorni la notizia che l’UNIBAS ha di nuovo messo all’asta un immobile ubicato nella zona industriale per 3100 metri quadri ex sede della facoltà di ingegneria.

Le ricerche di mercato da sempre avviate nella città di Potenza non hanno mai prodotto i risultati sperati, perché non esistono immobili di un ampiezza utile di queste proporzioni.

Questa volta sembra di si, e considerato che potrebbero essere acquisito dal comune di Potenza o dal provveditorato alle opere pubbliche, con i fondi P.N.R.R. si potrebbe realizzare un bel progetto, accorpando tutti gli uffici della Polizia di Stato dislocati in diverse sedi, ivi compresa l’autorimessa oggi insufficiente per ospitare i tanti automezzi di servizio.

Da sempre questa segreteria provinciale ha segnalato all’amministrazione le innumerevoli problematiche esistenti nella palazzina di via Marconi e i risicati spazi che non riescono ad ospitare i tanti uffici esistenti, quindi per il Coisp sarebbe un utile miglioramento per il luogo di lavoro come previsto dalla legge 81/08.

Commenta il Segretario Provinciale Co.I.S.P., Giuseppe Gorga:

“La realizzazione della nuova questura sarà importante sia per i poliziotti che per i cittadini del capoluogo lucano, in quanto una struttura più funzionale ai compiti istituzionali della Polizia di Stato si tradurrà inevitabilmente in maggiore efficienza ed in migliori e maggiori servizi per la comunità”.