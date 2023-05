Potenza, via della Pineta: “situazione sconcertante”! La denuncia

“La messa in sicurezza e l’eventuale riapertura della circolazione in via della Pineta è diventata una situazione sconcertante per i notevoli disagi ai residenti e ai cittadini di Potenza”.

Così scrive l’Ing. Rocco Pergola –Consigliere Comunale.

Continua Pergola:

“L’amministrazione Guarente con l’ordinanza n.530 del 22 Dicembre 2022 ha disposto la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale dal civico n. 2 di via della Pineta, fino all’intersezione con via Vaccaro, a seguito di un intervento congiunto con la squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco atto a verificare la stabilità statica del muro di sostegno dei fabbricati di c.so Umberto I.

Tale chiusura naturalmente era necessaria per effettuare con urgenza gli indispensabili accertamenti e le verifiche tecniche del caso, la cosa paradossale è che a distanza di mesi, purtroppo, nessun intervento di stabilizzazione o di messa in sicurezza risulta effettuato.

Come se non bastasse i cittadini lamentano una mancanza di ascolto e di impegno dell’amministrazione comunale almeno nel programmare una soluzione volta quantomeno a tamponare i disagi dei cittadini con degli interventi di natura provvisoria per quanto riguarda la mancanza di aree di sosta, in quanto i residenti devono inventarsi parcheggi alternativi e a rischio multa.

Per compensare la mancanza di stalli importanti per la zona interessata, l’amministrazione potrebbe consentire la sosta temporanea su un lato del ponte di collegamento con il Parco di Montereale su cui venne impedita la sosta in seguito a quel famoso referendum farlocco avviato dall’amministrazione con il completamento dei lavori del Ponte di Montereale.

Attraverso l’interpellanza urgente che ho presentato a sostegno delle innumerevoli segnalazioni che mi giungono quotidianamente, si richiede un intervento rapido dell’amministrazione e degli uffici tecnici competenti al fine di cominciare a risolvere strutturalmente il problema.

Il sottoscritto consigliere comunale inoltre chiede:

quali verifiche sono state effettuate al fine di valutare le azioni e gli interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno;

all’amministrazione comunale se sono stati individuate le caratteristiche dell’intervento e se sono stati quantificati i tempi necessari a sanare le cause che hanno determinato la chiusura alla circolazione;

di poter consentire ai residenti la sosta temporanea sul ponte di Montereale almeno fino alla riapertura della circolazione in via della Pineta, al fine di ridurre il disagio per i cittadini residenti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)