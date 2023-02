Potenza, vivo il ricordo del nostro amato Fabio Limongi: “Il suo lascito patrimonio per i lucani”. I dettagli

“Fabio Limongi è stato una guida esperta in escursionismo, Istruttore della Scuola Sci Monte Sirino, gestore degli impianti sciistici, tecnico dell’elisoccorso che con immensa passione si è dedicato alla promozione del Monte Sirino permettendo a chiunque di vivere esperienze meravigliose in vetta.

Scomparso prematuramente nel gennaio 2021, il lascito di Fabio è un patrimonio enorme per tutti i lucani innamorati della propria terra e soprattutto per le nuove generazioni”.

Così in una nota la consigliera del gruppo Misto e presidente della Quarta Commissione consiliare, Dina Sileo, che esprime soddisfazione per l’accoglimento in prima Commissione dell’iniziativa del Comune di Lauria.

Sottolinea Sileo:

“Al Comune lucano va il mio plauso per la sensibilità dimostrata di intitolare a Fabio una cima della catena montuosa del Monte Sirino”.

