Prefettura Potenza, nuova nomina per il Viceprefetto: auguri di buon lavoro

Il Viceprefetto dr. Gerardo Quaranta, nominato dal Prefetto Vardè nuovo Capo di Gabinetto, si è insediato oggi in Prefettura.

Il Viceprefetto Quaranta proviene dalla Prefettura di Brindisi dove ha diretto per lungo tempo l’ufficio “Enti locali e consultazioni elettorali” coordinando, in particolare, tutta l’attività connessa allo svolgimento delle elezioni della Regione Puglia; il medesimo, nel corso dell’esperienza professionale presso la Prefettura brindisina, è stato anche dirigente dell’ufficio “Ordine e sicurezza Pubblica” e dell’Ufficio “Protezione civile” trovandosi, peraltro, a gestire – sin dai primi mesi del 2020 – l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il suindicato Dirigente è entrato nell’Amministrazione dell’Interno l’8 Aprile 1991 assumendo servizio presso la Prefettura di Treviso dove è rimasto cinque anni; è stato poi trasferito alla Prefettura di Potenza dove è stato responsabile, di volta in volta, di tutti gli uffici amministrativi, oltre ad aver svolto funzioni dirigenziali all’interno dell’Ufficio di Gabinetto, occupandosi prevalentemente di mediazioni di lavoro e procedure di conciliazione.

Dal 13 Dicembre 2010 ha preso servizio presso il Dipartimento Politiche del Personale – Direzione Centrale per le Risorse Umane, dove ha svolto le funzioni di Dirigente in posizione di staff presso l’ufficio II “Reclutamento progressioni e mobilità”.

Con la promozione a Dirigente superiore – con decorrenza 1 Gennaio 2015 – è stato destinato alla Prefettura di Brindisi.

Il Dott. Quaranta vanta, altresì, una lunga esperienza in gestioni commissariali sia in Comuni sciolti ai sensi dell’articolo 141 del T.U.E.L. 267/2000 (Teana, S. Martino d’Agri, Castelluccio Superiore, Cancellara e Ripacandida in provincia di Potenza nonchè Torre Santa Susanna ed Erchie in provincia di Brindisi ) e sia in Comuni sciolti ai sensi dell’art. 143 del citato testo normativo, per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il Dott. Quaranta è stato, infatti, componente della Commissione Straordinaria del Comune di Grazzanise (CE), di Parabita (LE) e di Calvizzano (NA).

Il Dott. Quaranta è stato, altresì, Presidente della sezione della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Crotone, docente presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno in materia di gestioni commissariali ed ha conseguito presso la LUISS di Roma il Master di II livello in “Amministrazione e Governo del Territorio”.a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)