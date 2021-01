Profonda preoccupazione per anomalie a Tempa Rossa: convocato incontro urgente!

L’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, ha convocato una riunione che si terrà il 1° febbraio (alle 10:00) presso il Dipartimento, in relazione “ai recenti e frequenti episodi di innalzamento e visibilità della fiaccola del Centro Olio Tempa Rossa“.

All’incontro sono stati invitati, oltre alla Total Italia, rappresentanti:

dell’Umnig (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse);

dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

della direzione generale dei Vigili del Fuoco della Basilicata;

l’Arpab;

il Sindaco di Corleto Perticara (PZ), Mario Montano.

Nel condividere “la più profonda preoccupazione e la forte apprensione manifestata dai cittadini”, l’assessore Rosa ha invitato gli enti preposti al monitoraggio e al controllo “a un’attenta verifica degli eventi” e “a mettere in campo tutte le azioni necessarie per porre fine a tale situazione”.

Rosa ha evidenziato:

“È palese che tale circostanza influisce sia sui timori della popolazione, che vedono in tali attività un pericolo per la propria salute e per l’ambiente, sia sulla possibilità che si verifichino incidenti rilevanti”.

