Regione Basilicata: bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato. Ecco fino a quando è possibile fare domanda

È pubblicato in data odierna sul BUR n. 7 e sulla Gazzetta Ufficiale – serie speciale Concorsi ed esami n. 5, il Bando di concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di n. 5 (cinque) istruttori di categoria “C1” – riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

L’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere prodotta compilando on line il “formulario di domanda”, presente sul portale istituzionale all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it – sezione “Avvisi e Bandi”.

Sono richiesti il possesso di carta nazionale dei servizi, oppure di identità digitale SPID di secondo livello, una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) e dispositivo di firma digitale.

Termine di presentazione della domanda: dal 21 gennaio 2023 alle ore 18 del 20 febbraio 2023.a

