Ruoti agli Stati Generali dei Piccoli Comuni a Roma: i dettagli

Il Comune di Ruoti ha partecipato agli Stati Generali dei Piccoli Comuni, svoltisi il 19 e 20 febbraio 2026 presso il Roma Convention Center La Nuvola di Roma, due giornate di confronto istituzionale dedicate alle amministrazioni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuata da ANCI nell’ambito del progetto P.I.C.C.O.L.I., ha rappresentato un’importante occasione di dialogo sui temi della capacità amministrativa, della coesione territoriale e del miglioramento dei servizi ai cittadini.

La partecipazione del Comune di Ruoti ha consentito di approfondire strategie e strumenti utili al rafforzamento amministrativo e allo sviluppo dei piccoli enti locali, in un’ottica di crescita, innovazione e valorizzazione del territorio.