Ruoti, interventi sulla rete idrica: i dettagli

L’Amministrazione Comunale di Ruoti continua a dimostrare attenzione e responsabilità nella gestione delle infrastrutture pubbliche, con particolare riferimento alla rete idrica.

In questi giorni si stanno portando avanti importanti interventi di manutenzione, volti a migliorare la funzionalità del sistema idrico e garantire un servizio più efficiente e continuo alla cittadinanza.

Un lavoro svolto con competenza e tempestività grazie al prezioso contributo degli uffici comunali di competenza, alla collaborazione operativa di Acquedotto Lucano, che ha messo a disposizione risorse tecniche e professionalità per intervenire in maniera mirata nei punti più critici della rete e al Consorzio di bonifica che sta effettuando i lavori più difficili sul territorio ruotese.

L’obiettivo è duplice: contenere gli sprechi idrici e garantire un’erogazione costante e sicura per tutti i cittadini di Ruoti.

“Siamo pienamente consapevoli dell’importanza di una rete idrica efficiente – ha dichiarato il Sindaco – e continueremo a investire energie e risorse in questa direzione.

Ringraziamo Acquedotto Lucano e i nostri uffici tecnici per la disponibilità e il lavoro che stanno svolgendo da giorni.”