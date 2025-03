Ruoti, ripresi i lavori di questa struttura che sarà trasformata in Asilo Nido! I dettagli

Una nota del Comune di Ruoti fa sapere:

“Sono ufficialmente ripresi i lavori di recupero edilizio della ex Casa Comunale in Via Roma, che sarà trasformata in un Asilo Nido.

Questo progetto, finanziato tramite il “Fondo delle Politiche per la Famiglia” (D.G.R. n.673/2010), ha un importo complessivo di € 291.650,00.

La consegna dei lavori si è svolta oggi alla presenza della ditta Sud Costruzioni e del Direttore dei Lavori, Architetto Rosina Scavone.

La conclusione dei lavori è prevista per Luglio 2025.

Il progetto mira a creare un ambiente sicuro, accogliente e moderno per i più piccoli, rispondendo così alle necessità delle famiglie locali.

Con l’impegno di tutti, questo intervento contribuirà a migliorare la qualità della vita della nostra comunità, offrendo un servizio fondamentale per i bambini e i genitori”.