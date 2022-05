San Gerardo a Potenza: smentita la capienza limitata ai concerti in Piazza Mario Pagano! Ecco le ultime notizie

Attesa a Potenza sulle misure che saranno adottate dal Prefetto in vista dei concerti organizzati in piazza Mario Pagano, il 29 e il 30 maggio, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono del capoluogo di regione lucano, San Gerardo.

L’associazione i Portatori del Santo, sempre in prima linea per riscoprire le tradizioni e l’identità della città, fa sapere:

“La riunione in Prefettura è appena terminata.

E quindi risulta difficile capire come possano essere pubblicate notizie sull’esito della riunione alle 11:00 di mattina, quando la riunione è terminata alle 13:30.

‘I misteri’ del giornalismo.

Il Prefetto non ha adottato NESSUNA DECISIONE né provvedimento specifico in ordine alla CAPIENZA di Piazza Mario Pagano.

La CAPIENZA SARÀ la stessa degli anni precedenti.

Punto.

Andiamo avanti”.

