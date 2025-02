Sanremo, i lucani Arisa e Chiello sul palco dell’Ariston per l’attesissima serata dei duetti. Ecco i dettagli

Quarta serata della 75esima edizione di Sanremo, il Festival della canzone italiana.

Attesissimo il momento dei duetti, tradizionalmente una delle serate più gradite dai telespettatori.

Come riporta rainews ad esibirsi in questa kermesse anche “due cantanti lucani, che parteciperanno alle esibizioni di altri artisti in gara: Arisa affiancherà Irama nell’interpretazione di “Say something”, mentre il rapper Chiello con Rose Villain canterà Lucio Battisti: il brano scelto è ‘Fiori rosa, fiori di pesco'”.