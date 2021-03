Scuole in Basilicata: nell’attesa di Bardi, questi Comuni hanno già deciso di chiuderle! I dettagli

Nell’attesa di una comunicazione ufficiale dal parte del governatore Bardi, alcuni comuni lucani hanno deciso di chiudere le scuole.

Tito (PZ):

“Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Scondaria di I grado prof. 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗜𝘇𝘇𝗶, con circolare di data odierna, 14 marzo 2021, inviata alla cortese attenzione del Sindaco del Comune di Tito, alle famiglie, agli studenti, al personale docente, al Dsga e al personale Ata, ha comunicato che, in attesa dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, nella giornata di 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟭𝟱 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭 le 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 si svolgeranno 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮; quelle in presenza continueranno regolarmente per tutti gli alunni autorizzati ai sensi dell’. 1 comma 9 del Dpcm del 3 novembre 2020”.

Rionero (PZ):

“Con ordinanza n. 25 del 14.03.2021 è stata disposta la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nel territorio del comune di Rionero in Vulture (esclusi nidi e sezioni primavera) dal giorno 15 marzo 2021 fino al 20 marzo 2021 incluso”.

Montescaglioso (MT):

“Nonostante il passaggio della nostra Regione in Zona Arancione, rimane in vigore l’Ordinanza Sindacale n°201 e, pertanto, fino a nuove disposizioni è confermato il proseguimento delle lezioni scolastiche in modalità LEAD e DDI per gli alunni di tutte le scuole presenti sul territorio comunale”.

