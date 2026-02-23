Senise, esplode il Carnevale: Peperone Crusco re con carri top!

Una straordinaria giornata di festa, partecipazione e identità ha coinvolto l’intera comunità: ieri, 22 febbraio, Piazza Aldo Moro ha ospitato la Seconda Edizione del Carnevale Senisese 2026, confermandosi un appuntamento sempre più sentito e capace di unire tradizione, creatività e spirito di appartenenza.

Protagonista assoluta è stata la sfilata dei carri allegorici, frutto dell’impegno condiviso di associazioni, volontari e realtà locali. Ad aprire il corteo è stato il carro dedicato al simbolo per eccellenza di Senise, il Peperone Crusco.

Nato da oltre un mese di laboratorio creativo presso l’azienda Nautilus, con la collaborazione dei ragazzi di Calì Events e il contributo di Davide Zaffiro, il carro ha celebrato l’oro rosso del territorio trasformandolo nel “re” della giornata.

Una scenografia imponente, colori vivaci e figuranti in tema hanno reso omaggio alla tradizione agricola locale in chiave originale e spettacolare.

A seguire, l’Associazione Sacro Cuore ha presentato “Grappoli di Felicità”, un carro ricco di colori, musica e sorrisi, simbolo della gioia dello stare insieme.

I richiami alla convivialità e alla condivisione hanno rappresentato il valore più autentico del Carnevale: fare comunità attraverso la festa.

Grande energia anche con “I Beatles Lucani – Live Rock AM Band”, proposto dall’Associazione Senise Unita. Un carro dinamico e coinvolgente che ha portato musica dal vivo, ritmo e spettacolo lungo tutto il percorso, facendo cantare e ballare il pubblico e unendo generazioni diverse nel segno del rock e del divertimento.

Particolarmente significativo il carro ispirato a “Inside Out”, dedicato alle emozioni dei migranti accolti nei centri SAI della Basilicata, gestiti dalla Cooperativa Medihospes.

Attraverso una rappresentazione simbolica delle emozioni – tra paure, speranze e sogni – il carro ha lanciato un messaggio forte di accoglienza, inclusione e umanità, ricordando il valore della solidarietà.

Non poteva mancare la fantasia con il carro “Shrek”, firmato Calì Events e Nautilus. Tra un orco verde, un’asina parlante, una principessa e un perfido antagonista, la fiaba ha preso vita in piazza tra ironia e scenografie curate nei dettagli.

Un racconto che ha divertito grandi e piccoli, ribadendo che l’amore e l’amicizia vincono su ogni pregiudizio.

A chiudere la sfilata, l’Associazione MG Dance Academy con i bambini dei corsi di predanza ha portato in piazza uno spettacolo di tamburi e majorette. Un’esibizione piena di ritmo, entusiasmo ed energia, che ha mostrato l’impegno e la passione delle nuove generazioni, simbolo di un Carnevale che guarda al futuro.

La giornata è stata arricchita da animazione, mascotte e baby dance dedicate ai più piccoli, ma anche da un’importante proposta gastronomica.

Per l’occasione sono state offerte gratuitamente le tradizionali chiculicchie, rivisitate con l’aggiunta del Peperone Crusco nell’impasto, un omaggio creativo al prodotto simbolo del territorio.

Insieme alle degustazioni di vino rosso locale, zucchero filato e marshmallow al cioccolato, offerto dal Rotaract Club Senise – Sinnia, il Carnevale ha unito festa e sapori tipici.

Nel pomeriggio il corteo ha attraversato le principali vie cittadine, riportando la festa in piazza per il gran finale serale. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Eleonora Castronuovo, che ha sottolineato il valore del lavoro condiviso tra associazioni, volontari e amministrazione comunale, la serata si è conclusa con il coinvolgente concerto degli Amarimai, che hanno animato il pubblico con musica ed energia.

Il Carnevale Senisese, con il simbolo del peperone IGP, si conferma un progetto collettivo, patrocinato dal Comune di Senise a valere sui fondi del Programma Speciale Senisese – misura di sostegno all’identità culturale – capace di valorizzare le eccellenze locali e rafforzare il senso di comunità, trasformando una tradizione in un patrimonio condiviso e partecipato.