Vittoria netta dell’Avigliano: “i tre punti ci proiettano verso un posto nei play-off”

Vittoria netta e messaggio chiaro al campionato.
L’Avigliano supera con un convincente 4-0 il Real Chiaromonte in Eccellenza lucana e tra i protagonisti del pomeriggio c’è Gabriele Galardi, esterno classe 2002, autore di una delle reti che hanno chiuso la gara.
Una prestazione solida, intensa, che conferma le ambizioni della squadra in chiave play-off. Galardi, però, mette subito il collettivo davanti a tutto:
«Sono contento per il gol, ma ancora di più per i tre punti che ci proiettano verso un posto nei play-off.
Non molleremo un centimetro fino a fine stagione».
Parole che raccontano la mentalità dell’Avigliano, capace di approcciare la gara con determinazione e di indirizzarla sin dalle prime battute.
L’esterno classe 2002 si è distinto per corsa, qualità e incisività, trovando anche la via della rete a coronamento di una prova di spessore.