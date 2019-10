Spettacolare vittoria del Potenza che rimane primo in classifica!

Si è conclusa la decima giornata del girone C, in Serie C, con il match che ha visto protagoniste le squadre del Potenza Calcio e del Catanzaro.

La tensione era a mille in occasione di questo scontro in trasferta, per il quale sono stati venduti oltre 500 biglietti.

Si è fatto sentire il peso del primato in solitaria per i nostri Leoni che, dopo diversi anni, sono tornati in cima alla classifica nella terza serie nazionale.

Ottima partenza per il Potenza: al 38′ nulla ha potuto il numero 1 del Catanzaro, Di Gennaro, contro il goal di Ferri Marini.

Al 68′ altro goal per la nostra squadra grazie a Ricci, il quale ha segnato su importante assist di Ferri Marini.

Dopo 5 minuti di recupero, il match è terminato con il risultato finale di 0-2.

Sempre più forti, quindi, contro chi non sa che “U’Putenz’ è semb’nù squadron’!”.

Questa la classifica parziale del Girone C di Serie C.