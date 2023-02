Sport: al via il 1° Torneo “Opes Città di Potenza”! Ecco tutti gli appuntamenti

L’ OPES – Organizzazione Per l’Educazione allo Sport è un Ente che promuove ed organizza, senza scopo di lucro, in collaborazione con le Associazioni Sportive Affiliate, numerose iniziative atletiche e ricreative, a carattere locale, provinciale e nazionale.

Crediamo nello sport come mezzo per la trasmissione di valori e come una palestra di vita che insegna a socializzare e crescere, ad impegnarsi e confrontarsi con i propri limiti.

L’importante non è tanto partecipare, quanto dare sempre il massimo di se stessi.

Pertanto, Il Comitato di Basilicata realtà esistente da anni sul territorio, in collaborazione con l’Associazione potentina ASD Associamo, ha organizzato il 1° torneo amatoriale Open misto “Città di Potenza”.

Questa sinergia è attiva sin dalla costituzione dell’ASD Associamo, associazione senza scopo di lucro, avvenuta nell’agosto del 2022.

L’associazione sportiva dilettantistica Associamo ha come scopo lo sviluppo e la diffusione della attività sportiva connessa alla pratica della pallavolo e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dal CONI.

Attività intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e, quindi, organizza nel contempo corsi per attività motorie varie anche a favore di soggetti diversamente abili.

La pallavolo è uno sport aggregante, coinvolgente, che non fa differenze di età: tutti possono giocare a pallavolo, anche non a livello professionale.

Inoltre, è proprio dall’ambiente del Volley che i componenti dell’Asd Associamo provengono: ex tecnici, ai vari livelli ed in diverse mansioni, che dopo anni di attività ed una lunga pausa, hanno deciso di rimettersi in “gioco”.

“La pallavolo è una passione che non ti abbandona” è il motto dell’associazione per riprendere a respirare l’aria delle palestre dopo i duri mesi di lockdown.

Infatti, in sinergia con Opes Italia, ha organizzato il 1° Trofeo OPES “Città di Potenza” al quale hanno partecipato sette squadre:

Ara,

Polisportiva PGS Don Bosco,

Polisportiva Tito Volley,

Asd Picerno Duck,

Pm Volley,

Ruoti,

Livin Volley;

che hanno aderito superando tutti insieme difficoltà varie, maltempo e aggirato i vari impegni personali.

Le semifinali e le finali, patrocinate gratuitamente dal CONI Basilicata, si terranno i giorni 18 e 19 Febbraio presso la palestra Sinisgalli di Potenza.

L’inizio delle due semifinali è alle ore 16:30 di Sabato 18 Febbraio, le finali sono previste a partire dalle ore 09:30 di Domenica 19 Febbraio.

Sabato 18 Febbraio 2023, alle ore 12:00 si terrà, inoltre, una Conferenza Stampa di presentazione dell’Evento, presso la Sala dell’Arco del Comune di Potenza.

S'invitano gli Organi di Stampa e Radiotelevisivi e la cittadinanza a prendere parte a queste giornate di sport, poiché la pallavolo è aggregazione e divertimento.

