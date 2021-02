Stellantis: a Melfi nuova cassa integrazione

Ancora uno stop produttivo per gli operai della FCA di Melfi.

L’azienda comunica che dal 15 Febbraio 2021 al 28 Marzo 2021, per un numero massimo di 6660 operai e 514 impiegati/quadri, sarà richiesta la cassa integrazione e successivamente comunicate le eventuali modalità di sospensione dell’attività lavorativa.

In ogni caso il personale del Terzo Turno che ancora non è attivo sulla COMPASS verrà giornalmente posto in CIGO a rotazione.

Seguirà esame congiunto domani 12 febbraio 2021, alle ore 15:00.

Lunedì riprenderà normalmente l’attività lavorativa sul Primo Turno, alle ore 6:00.a

