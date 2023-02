Stellantis: “Per Melfi le sole 4 vetture elettriche non bastano, non possiamo permetterci di perdere nessun posto di lavoro”! Ecco le ultime notizie da questi sindacati

È previsto, per la mattinata di domani, l’incontro presso il Ministero tra le Organizzazioni Sindacali, il Governo e Stellantis.

Riceviamo e pubblichiamo a questo proposito il Comunicato stampa di FIM UILM FISMIC.

Ecco quanto riportato:

“Quello di domani sarà un incontro molto importante che finalmente possa mettere al centro il futuro dell’automotive in Italia.

Nella mattina odierna si sono riunite le segreterie di FIM UILM FISMIC per analizzare, in modo puntuale, tutte le problematiche fino ad oggi rilevate in un momento storico che vede una trasformazione epocale di tutto il settore.

Sicuramente in primis l’auspicio è che, a partire appunto da domani mattina, il governo faccia la sua parte affinché si inizi a discutere non solo di transizione ma di come affrontarla in modo puntuale.

Noi come Organizzazioni Sindacali, ormai da tempo, proprio partendo da Melfi, abbiamo fatto accordi che vanno in quella direzione; non siamo stati fermi, anzi abbiamo programmato il prossimo futuro con il lancio di 4 vetture elettriche per lo stabilimento di Melfi.

Ma evidentemente questo non basta perché c’è bisogno di politiche vere di accompagnamento a questo cambiamento epocale.

Per Melfi l’auspicio è che il piano industriale sia ampliato perché le sole quattro vetture elettriche non bastano, in più c’è bisogno di dare risposte concrete a tutto l’indotto perché come territorio non possiamo permetterci di perdere nessun posto di lavoro.

Inoltre le Segreterie Territoriali di FIM UILM FISMIC ritengono fondamentale, visti i grandi sacrifici che stanno facendo i lavoratori in questa fase, che si arrivi in tempi brevi al rinnovo del CCSL che possa far recuperare salario vero ai lavoratori.

In questa fase riteniamo che bisogna stare sul merito delle questioni; infatti nei prossimi giorni, partendo da Stellantis, partirà una campagna di informazione di merito su tutte le questioni aperte.

Pertanto, oggi più che mai, l’unitarietà sindacale la faremo sui fatti e non sulle annunciazioni di principio.

Quindi proprio partendo da domani, insieme alle nostre Segreterie Nazionali, faremo valere la nostra voce affinché Melfi e la Basilicata possano recitare sempre un ruolo decisivo nel panorama futuro di Stellantis“.

