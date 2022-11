Su Potenza maltempo in arrivo! Ecco le previsioni per il fine settimana

L’anticiclone tenderà ad essere progressivamente indebolito lasciando spazio prima a nubi irregolari su Puglia, Basilicata e Molise, poi a qualche pioggia o temporale nel corso del weekend, specie domenica, per via di un vortice depressionario in ingresso dai Balcani.

A livello termico si rimarrà su valori di poco superiori alla media stagionale prima di un fisiologico calo dall’11 novembre per infiltrazioni più fredde da Est.

Ma come sarà per il fine settimana il tempo su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 12 Novembre, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 6°C.

Domenica 13 Novembre, invece, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 11°C, la minima di 5°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

