Sul Monte Sirino tutto pronto per la Transumanza, l’evento legato allo stile di vita sano e ai ritmi della natura. Il programma

Appuntamento domani, domenica 29 giugno, sul monte Sirino, a Conserva di Lauria, per “Sirino in Transumanza”.

La manifestazione, alla decima edizione, punta alla valorizzazione del patrimonio agro-pastorale, alla trasmissione dei saperi legati alla Transumanza, dal 2019 patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco, e alla promozione di uno stile di vita sano e legato ai ritmi della natura.

A curare l’evento la ‘Luigi Diotaiuti Foundation’, la fondazione del pluripremiato chef italoamericano Luigi Diotaiuti, ambasciatore della cucina italiana e lucana nel mondo e profondo conoscitore delle tradizioni della Basilicata.

Ricco il programma dell’iniziativa che comincerà con una cerimonia inaugurale e un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori del settore sui temi dell’agricoltura sostenibile, dei cambiamenti climatici e della sicurezza alimentare.

Seguiranno una serie di laboratori didattici centrati sul tema della montagna, tra i quali il ‘Pasta Lab’ per imparare le tecniche di base per la preparazione di pasta fatta in casa e, infine, una premiazione dedicata a figure della comunità che si sono distinte per meriti civili o professionali.

Protagonisti indiscussi della giornata saranno il caciocavallo podolico e la carne di razza podolica; ” entrambi possono essere un volano per l’economia lucana, purché si continui a produrli secondo i metodi tradizionali”, spiega lo chef Diotaiuti, originario di Lagonegro, impegnato con la sua fondazione a contrastare lo spopolamento dei borghi lucani, sostenere l’economia locale e trasmettere ai giovani il valore delle radici e della biodiversità alimentare.

” La razza podolica è strettamente legata alla storia della transumanza lucana. Dal 1984, con l’istituzione del libro genealogico della razza podolica, l’interesse per questi bovini è cresciuto costantemente”.

Un progetto culturale globale, quello di ‘Sirino in Transumanza’ che coinvolge l’intero territorio del Lagonegrese e del massiccio del Sirino, promuovendone l’identità locale attraverso prodotti artigianali, piante officinali, balli tradizionali, costumi storici e giochi di una volta, in un’esperienza immersiva che unisce gastronomia, paesaggio e memoria collettiva.

La manifestazione gode del patrocinio dell’Unione dei Comuni del Lagonegrese, Gal “La Cittadella del Sapere”, del Comune di Lauria, di Rai 3 Basilicata, dell’Unione Cuochi Lucani, della National Italian American Foundation, Ara Basilicata, Slow food Basilicata oltre al sostegno di numerose realtà associative e culturali.