Tolve, i bambini di questa scuola pronti a “pulire la Rupe” dai rifiuti: i dettagli

Si terrà lunedì 3 Giugno 2019, a partire dalle ore 10:00, a Tolve, l’evento “Puliamo la Rupe” nell’ambito del progetto europeo Let’s Clean Up Europe, campagna europea pensata per tenere alta l’attenzione sui danni causati dall’abbandono dei rifiuti in natura.

Lo annuncia in una nota l’azienda che gestisce la raccolta differenziata in dodici comuni dell’Unione Comuni Alto Bradano e che in collaborazione con il Comune di Tolve e con il supporto della struttura tecnica comunale, ha organizzato una mattinata ecologica che coinvolgerà i bambini di prima e seconda media dell’Istituto Comprensivo “Albanese”.

Durante la mattinata, gli operatori affiancheranno i bambini nella pulizia della rupe, un suggestivo percorso tra le cantine. Oltre alla pulizia e successiva separazione dei rifiuti raccolti, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio di riciclo creativo, ascolteranno aneddoti sulla storia del paese grazie al coinvolgimento della Pro Loco Tolve, parteciperanno ad un piccolo momento formativo sui rifiuti pericolosi (Raee) e chiuderanno la giornata con una merenda a KM0.

L’evento verrà veicolato su tutti canali di promozione di Let’s Clean Up Europe.

Dichiara Andrea Lamarucciola, referente dell’azienda gestore:

“Siamo felici di aver organizzato un nuovo progetto in sinergia con il territorio, in questo caso l’Amministrazione Comunale, la ProLoco e il mondo della scuola in continuità con il lavoro che stiamo portando avanti sulla sensibilizzazione ai temi ambientali.

Il nostro obiettivo, infatti, è creare sempre più legami con le realtà locali e costruire con loro percorsi di promozione e partecipazione attiva su progetti di comunicazione ambientale.

Siamo convinti, infatti, che solo attraverso un’attenzione all’ambiente a trecentosessanta gradi sia possibile ottenere buoni risultati in termini di raccolta differenziata.

Questa volta, inoltre, abbiamo voluto dare anche un respiro europeo alla manifestazione per responsabilizzare i ragazzi e lanciare loro il messaggio che tutelare l’ambiente significa vivere in un mondo migliore”.

Dichiara Pasquale Pepe, Sindaco di Tolve:

“L’ambiente è uno dei temi su cui si gioca il futuro delle comunità e delle nuove generazioni per questo è nostro dovere, come amministrazione, sostenere e promuovere ogni iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini su quanto la tutela dei luoghi rappresenti un diritto ma anche un dovere per ognuno.

È molto positivo, inoltre, che ci sia una collaborazione su queste iniziative con l’azienda che quotidianamente si occupa della pulizia e del decoro del nostro paese perché rappresenta un segnale per i cittadini per far capire quanto lavoro c’è dietro un progetto di raccolta differenziata che cerca, anche attraverso questi momenti, di migliorare continuamente”.

Questa la locandina dell’evento.