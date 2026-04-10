Uno dei tesori artistici più importanti di Pietrapertosa incluso in quest’opera monumentale che celebra San Francesco. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Pietrapertosa:

“Con grande orgoglio vogliamo portare a conoscenza dell’intera cittadinanza e dei visitatori che ogni anno scelgono di venire nel nostro meraviglioso paese, che la prestigiosa Enciclopedia Francescana della Treccani ha dedicato uno studio alla vita di San Francesco d’Assisi, includendo al suo interno immagini degli affreschi di Giovanni di Luca, dal ciclo di affreschi Storie di Francesco, risalenti alla prima metà del 16° secolo e che raccontano momenti importanti della vita del Santo.

Un riconoscimento che dà valore alla nostra storia, alla nostra arte e alle radici profonde del nostro territorio, portando Pietrapertosa all’attenzione di un contesto culturale di altissimo livello.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco Teresa Colucci, il suo impegno e al suo grande amore per l’arte hanno reso possibile questo importante risultato.

Un ringraziamento dovuto e sentito al Professore Universitario Attilio Bartoli Langeli per aver curato con grande competenza e dedizione la nostra pubblicazione.

Un doveroso grazie al fotografo Samuele Scartabelli, per aver saputo cogliere e valorizzare con sensibilità e professionalità la bellezza dei nostri affreschi.

Questo è un momento di orgoglio per tutti noi cittadini: custodiamo e continuiamo a raccontare la bellezza della nostra Pietrapertosa”.