Vietri di Potenza: il Comune ottiene 300000 euro per questi due progetti! Ecco i dettagli

Il sindaco, avv. Christian Giordano, comunica che il Comune di Vietri di Potenza ha ottenuto due nuovi finanziamenti.

Con Decreto del Direttore Generale n. 440/220 dell’Agenzia della Coesione Territoriale, ottenuto un finanziamento di € 249.997,01 per la realizzazione della copertura della piscina comunale in corso di realizzazione e un altro finanziamento di 49.987,98 per la impermeabilizzazione del manto di copertura della casa di riposo per anziani.

Il Sindaco Giordano ha detto:

“Questi finanziamenti daranno, da un lato, la possibilità di utilizzare la piscina comunale tutto l’anno, e dall’altro, la possibilità di rimettere in funziona la struttura della casa di riposo”.

