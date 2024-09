Vietri di Potenza: sempre più a “km 0” e “plastic free” la mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo. Ecco i dettagli

Per l’ottavo anno scolastico consecutivo, è sempre più a “km 0” e “plastic free” la mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo di Vietri di Potenza, nell’ambito del progetto avviato, sin dall’insediamento, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano nel 2017.

Spiega l’amministrazione:

“Un progetto che ha portato all’eliminazione della plastica alla mensa, a partire dalle posate e dai piatti, e poi delle bottiglie di plastica.

E inoltre, è stato rinnovata anche quest’anno l’iniziativa per il conferimento dell’olio vietrese.

Infatti, ogni famiglia che conferisce alla mensa un litro di olio extravergine di oliva, ottiene quattro biglietti per la mensa.

Nei giorni scorsi il sindaco e l’amministrazione comunale hanno fatto visita agli alunni, donando loro uno zaino a testa e augurando buon anno scolastico, ricordando anche le iniziative per quanto riguarda la mensa.

Quello dell’amministrazione è da anni un segnale concreto a favore dell’ambiente, quello della riduzione delle bottigliette di plastica a partire dall’educazione tra i banchi di scuola, con gli alunni che quest’anno riprendono le attività con una aumentata sensibilità per i temi ambientali.

A Vietri di Potenza tra i banchi di scuola la sostenibilità diventa una priorità, proprio come quella che si è prefissata l’amministrazione comunale sin dal suo insediamento.

Per quanto riguarda invece i prodotti locali nella mensa, anche quest’anno le famiglie degli alunni produttori di olio extravergine di Vietri avranno la possibilità di fornire un litro di olio al frantoio convenzionato in cambio di quattro biglietti mensa.

A seguito delle opportune certificazioni ed etichettature lo stesso olio sarà utilizzato nella mensa scolastica.

Nella mensa di Vietri di Potenza, lo ricordiamo, si usano piatti in porcellana, bicchieri in vetro e posate in metallo”.

Ha dichiarato il sindaco Christian Giordano:

“Anche per quest’anno scolastico siamo felici di dare avvio alla mensa a km 0 e rifiuti free. Rappresenta ormai da tempo un innovativo valore aggiunto per alunni e famiglie. Puntiamo tantissimo sulle scuole e sappiamo benissimo che puntare sulle scuole significa puntare sul futuro.

La risposta a questa nostra politica è il continuo aumento del numero di bambini che usufruisce della mensa”.

L’obiettivo del progetto rientra nell’ambito di una serie di iniziative si pongono di migliorare la qualità della mensa e l’educazione dei bambini alla sana alimentazione.

Ecco le foto.