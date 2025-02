Viggiano: in questa scuola studenti e docenti al freddo. Ecco cosa sta succedendo

“Esprimo vicinanza alle alunne e agli alunni, al corpo docente, al personale scolastico tutto e alla Dirigente scolastica del Liceo G. Pascoli di Viggiano per i disagi e i disservizi che stanno subendo a causa del mancato funzionamento della caldaia e di conseguenza dell’impianto termoidraulico e di riscaldamento.

Spiega il Consigliere Aliandro:

“Ho raccolto personalmente le doglianze diffuse della Dirigente, delle alunne, degli alunni e dei genitori e ho preso in carico la questione, interloquendo direttamente con la Provincia di Potenza in capo alla quale risiede la gestione e la responsabilità della manutenzione delle strutture scolastiche.

È inaccettabile che, nel pieno dell’inverno, con temperature rigide e tutt’altro che clementi, gli studenti del Plesso siano costretti a frequentare le lezioni in condizioni disumane a causa del mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Questo disservizio non solo compromette il benessere e la salute dei nostri ragazzi, ma mina anche la loro capacità di apprendimento e concentrazione.

Al netto della pratica ormai abusata del rimbalzo di responsabilità ciò che conta e che rappresenta l’aspetto prioritario è la necessità impellente di adottare misure immediate per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento e garantire ambienti sicuri e confortevoli per tutti gli studenti, per il corpo docente e per tutto il personale.

Bisogna che chi è deputato alla gestione, alla funzionalità e all’efficienza delle strutture scolastiche si adoperi tempestivamente per sanare una criticità inammissibile’.

‘Continuerò a vigilare su questa problematica nella speranza che la Provincia dimostri sensibilità verso il benessere e la qualità dell’istruzione degli studenti del Plesso di Viggiano.

I nostri ragazzi e le nostre scuole meritano rispetto e condizioni di studio dignitose’.