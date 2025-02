Jean-Philippe Imparato, capo Europa di Stellantis, in visita allo stabilimento di Melfi: “le sue parole un segnale positivo”. I dettagli

Dichiara Marco Lomio, Segretario generale della UILM Basilicata:

“Le parole di Jean-Philippe Imparato, capo Europa di Stellantis, durante la visita allo stabilimento di Melfi, sono rassicuranti e confermano il percorso che, con determinazione, abbiamo costruito insieme ai lavoratori.

La collaborazione annunciata con la Regione Basilicata rappresenta un segnale positivo e si inserisce perfettamente in quel cammino di attenzione che come UILM abbiamo sempre sostenuto”.

Tuttavia, è importante mantenere alta l’attenzione sull’indotto, che costituisce una parte essenziale per il successo del progetto industriale.

Ha aggiunto Lomio:

“È fondamentale che le politiche nazionali ed europee accompagnino questo piano per garantire che le prospettive presentate da Stellantis si trasformino in una reale opportunità di crescita e sviluppo per il futuro dello stabilimento di Melfi”.

La UILM Basilicata ribadisce il proprio impegno nel monitorare l’evoluzione del piano industriale e nella difesa del lavoro per garantire il futuro dell’industria a Melfi. La collaborazione tra istituzioni, azienda e sindacato resta cruciale per affrontare le sfide della transizione industriale e garantire un futuro sostenibile per i lavoratori e il territorio.