Viggiano si prepara ad accogliere il 13° Trofeo di Ciclocross. Ecco le novità di quest’anno

Con il termine della stagione estiva di mountain bike, i giovanissimi si preparano a tirare le somme di un’annata ricca di emozioni e traguardi.

Tra le ultime gare che hanno segnato il finale di questa intensa stagione, spicca una competizione, il 14° Trofeo Città di Maria organizzato dalla Team Bykers Viggiano a fine Agosto che ha visto la partecipazione di ben 90 giovani ciclisti, segno di una passione sempre più forte per il mondo della MTB.

Una giornata all’insegna dello sport, della determinazione e dello spirito di squadra, che ha visto protagonisti atleti di tutte le età, pronti a confrontarsi in un ambiente sano e stimolante.

In questa gara, che ha rappresentato uno degli ultimi appuntamenti del calendario giovanile di MTB, si è registrata una numerosa partecipazione, con giovani talenti pronti a dare il massimo e a concludere la stagione con il sorriso sulle labbra.

La competizione ha permesso di fare il punto sullo stato di salute del movimento giovanile nel ciclismo, con una crescita continua e costante, a conferma di quanto la passione per le due ruote continui a coinvolgere e ad appassionare sempre più giovani.

Ma non c’è tempo per riposare: Domenica prossima, 12 Ottobre, gli occhi degli appassionati si sposteranno su Viggiano, pittoresca cittadina della Basilicata, immersa nella suggestiva Val d’Agri, dove si terrà il 13° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano, valido quale prima tappa del Mediterraneo Cross e seconda prova del Campionato Italiano di Società di Ciclocross.

La gara a valenza nazionale si svolgerà su un percorso di circa 2,5 km e quest’anno presenterà delle novità rispetto alle passate edizioni con la zona di partenza e di arrivo posizionata su viale Vittorio Emanuele III e disegnato per mettere alla prova la tecnica e la resistenza degli atleti.

Il tracciato, che si snoda tra terreni, pineta e ostacoli artificiali, rappresenta una sfida stimolante per i partecipanti, che dovranno affrontare un percorso impegnativo che richiederà massima concentrazione e strategia da parte di tutti gli atleti, che si troveranno a doversi misurare con un terreno variegato.

L’obiettivo sarà non solo quello di conquistare la vittoria, ma anche di accumulare punti cruciali per la classifica generale del Mediterraneo Cross e del Campionato Italiano di Società.

Il 13° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano rappresenta un’importante vetrina per il ciclocross italiano, richiamando atleti e team da tutta Italia, attratti dall’alta competitività e dal prestigio del circuito Mediterraneo Cross.

La gara, che si svolgerà in un contesto naturale spettacolare, attirerà anche un folto pubblico di appassionati, desiderosi di assistere a un evento che promette grande spettacolo.

Un ruolo centrale nell’organizzazione di questa manifestazione è svolto dalla Asd Team Bykers Viggiano, società sportiva che da 15 anni è un pilastro del panorama ciclistico lucano e nazionale.

La società, che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del ciclismo a Viggiano e nell’intera Basilicata, è riuscita a formare numerosi giovani talenti, mettendo sempre al primo posto i valori dello sport, della passione e della condivisione.

Grazie al suo impegno e alla sua dedizione, il Team Bykers Viggiano ha visto crescere numerosi atleti che oggi sono protagonisti sia nel ciclocross che in altre discipline ciclistiche.

Il successo di eventi come il 13° Trofeo Ciclocross Città di Viggiano non sarebbe possibile senza il supporto delle istituzioni locali e degli sponsor che hanno creduto nel progetto.

Un sentito ringraziamento va infatti al Comune di Viggiano, alla Regione Basilicata, e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione, garantendo il supporto logistico e promozionale.

Non da ultimo, il contributo degli sponsor è stato fondamentale per coprire i costi organizzativi e per garantire un evento all’altezza delle aspettative.

La collaborazione tra il mondo sportivo, le istituzioni e le imprese locali è la chiave per fare crescere eventi come questo, che non solo promuovono lo sport, ma anche il territorio e le sue tradizioni.

Viggiano, con il suo fascino storico e la bellezza dei suoi paesaggi, offrirà anche a spettatori e partecipanti l’opportunità di vivere una giornata all’insegna non solo dello sport, ma anche della cultura e delle tradizioni locali.

Il piccolo borgo lucano, infatti, è pronto ad accogliere le migliaia di visitatori che giungeranno per assistere a questo evento di alto livello.

L’attesa è quindi alta e l’entusiasmo cresce di giorno in giorno. La storica tappa di Viggiano, con la sua capacità di mescolare tecnica, resistenza e adrenalina, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’anno nel panorama ciclocrossistico nazionale.

Domenica prossima, Viggiano sarà il cuore pulsante del ciclismo off-road, con la gara che promette di regalare emozioni forti e, chissà, anche la consacrazione di nuovi campioni.

La stagione agonistica continua dunque a pieno ritmo, con il ciclismo giovanile e agonistico sempre più protagonista, e la passione per le due ruote che non smette mai di crescere.