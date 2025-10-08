ULTIME NEWS

Potenza: per il Lucania Is Comics apertura straordinaria di tutte le scale mobili. Gli orari

8 Ottobre 2025

A Potenza per il Lucania Is Comics!” prevista l’APERTURA STRAORDINARIA DI TUTTE LE SCALE MOBILI!

Così l’Assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio:

“Cosplayer, fumettisti, gamer e supereroi… Potenza vi aspetta in movimento!

Queste le date: 10 – 11 – 12 OTTOBRE 2025

Orari supereroici:

Venerdì → Via Armellini fino alle 24:00
→ Prima e Ascensori fino alle 24:00
→ Via Tammone – S. Lucia fino all’01:00

Sabato → Via Armellini fino alle 24:00
→ Prima e Ascensori fino alle 24:00
→ Via Tammone – S. Lucia fino all’01:00

Domenica → Tutte fino alle 24.00.

Parcheggiate GRATIS al Ponte Attrezzato e raggiungete il centro con le scale mobili!”.

Di seguito la locandina con i dettagli.