Potenza: per il Lucania Is Comics apertura straordinaria di tutte le scale mobili. Gli orari

A Potenza per il Lucania Is Comics!” prevista l’APERTURA STRAORDINARIA DI TUTTE LE SCALE MOBILI!
Così l’Assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio:
“Cosplayer, fumettisti, gamer e supereroi… Potenza vi aspetta in movimento!
Queste le date: 10 – 11 – 12 OTTOBRE 2025
Orari supereroici:
Venerdì → Via Armellini fino alle 24:00
→ Prima e Ascensori fino alle 24:00
→ Via Tammone – S. Lucia fino all’01:00
Sabato → Via Armellini fino alle 24:00
→ Prima e Ascensori fino alle 24:00
→ Via Tammone – S. Lucia fino all’01:00
Domenica → Tutte fino alle 24.00.
Parcheggiate GRATIS al Ponte Attrezzato e raggiungete il centro con le scale mobili!”.
Di seguito la locandina con i dettagli.