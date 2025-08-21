A Balvano riduzione della Tari! Ecco le ultime notizie

Una nota dell’Amministrazione Comunale di Balvano fa sapere:
“Si informa la cittadinanza che, a partire da quest’anno (2025), le famiglie con un nucleo di quattro o più componenti beneficeranno di una riduzione del 30% sulla TARI, con un risparmio medio stimato di circa 75/100€ sulla quota complessiva di ogni famiglia.
Inoltre, a partire dal prossimo anno, è prevista un’ulteriore diminuzione della tariffa estesa a tutte le famiglie.
Un risultato significativo, frutto del costante impegno e del lavoro di squadra dell’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di garantire un sostegno sempre più concreto ai cittadini”.