Potenza: “frane, smottamenti e gravi danni alla rete viaria provinciale”. Presentata una mozione

Nel corso del Consiglio Provinciale odierno, la Consigliera Provinciale Vitina Claps, come fa sapere in una nota:

“ha presentato una mozione avente ad oggetto l’emergenza viabilità e dissesto idrogeologico che interessa numerose aree della provincia di Potenza.

La mozione nasce a seguito delle violente ondate di maltempo che, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, hanno aggravato una situazione già estremamente critica, provocando frane, smottamenti e gravi danni alla rete viaria provinciale, con conseguenti disagi e rischi per cittadini, lavoratori e studenti pendolari.

Nel documento si evidenzia come il dissesto idrogeologico non rappresenti più un fenomeno occasionale, ma una criticità strutturale che richiede interventi straordinari, immediati e coordinati.

Attraverso la mozione si chiede alla Regione Basilicata di destinare con urgenza risorse economiche per il ripristino dei tratti stradali maggiormente compromessi e di attivare un tavolo istituzionale con Province e Comuni finalizzato alla verifica dei danni, alla programmazione degli interventi e alla definizione di un cronoprogramma chiaro delle opere da realizzare”.

Dichiara la Consigliera Vitina Claps:

“La sicurezza dei cittadini e la tutela dei territori interni devono rappresentare una priorità assoluta.

È necessario superare la logica dell’emergenza e avviare una strategia stabile e concreta per garantire viabilità, sicurezza e diritto alla mobilità alle nostre comunità”.

La mozione sarà trasmessa al Presidente della Regione Basilicata, agli assessorati competenti e ai soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del dissesto idrogeologico e delle infrastrutture.