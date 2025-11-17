A Bella celebrata la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada. I dettagli

Ieri mattina si è svolta la celebrazione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale che ha visto in un primo momento la messa celebrata da Don Ovidio, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, ed in seguito presso il monumento in ricordo dei figli di Bella vittime della strada vi è stato un momento di riflessione e ricordo con gli interventi istituzionali del Sindaco Leonardo Sabato che in primis ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza e cordoglio per la scomparsa del giovane Vincenzo Bochicchio di Maschito (Pz) che la notte scorsa in un incidente stradale ha perso la vita.

Il Sindaco Leonardo Sabato, nel prendere la parola, ha rivolto un saluto caloroso e un abbraccio ai familiari presenti delle vittime della strada ricordando i figli di Bella vittime della strada.

Ha ricordato come, purtroppo, i numeri di vittime della strada nel contesto nazionale sono devastanti.

“Oltre 3.000 vittime solo nel 2024. Anche nella nostra stessa Basilicata i numeri sono allarmanti. In questo contesto l’iniziativa odierna assume un significato importante in termini di sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale e un invito a riflettere su cosa possiamo – e dobbiamo – fare per cambiare rotta.

È fondamentale promuovere fattivamente ogni giorno la cultura della sicurezza stradale per salvare vite umane partendo proprio dalle future generazioni. Ognuno deve fare la sua parte”.

Non sono mancati da parte del Sindaco Leonardo Sabato i ringraziamenti doverosi alla responsabile dell’AIFVS Basilicata e consigliere nazionale AIFVS, Rosalba Romano.

Mentre l’Assessore alla Viabilità Carmine Ferrone ha affermato:

“Oggi è un momento di ricordo e come Amministrazione Comunale abbiamo voluto fortemente questo monumento che abbiamo inaugurato tre anni fa per dare sostegno e vicinanza alle famiglie dei figli di Bella vittime della strada.

La nostra comunità ha perso purtroppo 28 persone nel corso degli anni ed è un numero molto alto. Come ogni anno ricordiamo le vittime della strada per ricordare loro e per esprimere la massima vicinanza e solidarietà alle famiglie delle vittime.

Quest’anno abbiamo sostenuto con il cuore con un contributo economico l’associazione che ogni giorno si impegna con le scuole per le attività di educazione stradale.

Non è solo un contributo economico bensì morale per continuare a sostenere ed essere vicini all’AIFVS di Basilicata.

Voglio esprimere la vicinanza alle comunità di Maschito e Ripacandida per l’incidente sulla strada Oraziana dove ha perso la vita un ragazzo di 22 anni di Maschito”.

Nel suo messaggio la responsabile dell’AIFVS Basilicata e consigliere nazionale AIFVS, Rosalba Romano, ha evidenziato come l’impegno di tutte le componenti può salvare vite umane:

”Ringrazio l’Amministrazione comunale di Bella per la vicinanza e la sensibilità verso questa tematica.

Tutti insieme cittadini e Istituzioni possiamo fermare quella che è una strage e lo possiamo fare con comportamenti corretti alla guida affinché nessuno possa perdere la vita sulla strada”.