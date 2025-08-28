A Maratea vanno in scena la passione e le emozioni: questo l’evento

A Maratea vanno in scena la passione e le emozioni con l’associazione Miscellanea.

Venerdì 29 agosto alle ore 21.00 presso parco Tarantini, verrà rappresentato lo spettacolo “ Prove d’attore” che offrirà un emozionante viaggio attraverso i capolavori di Shakespeare, Pirandello, Euripide e Ionesco, con sketch teatrali di grande impatto.

L’evento sarà inoltre caratterizzato da esibizioni di musica e danza, creando un’atmosfera artistica unica. La serata sarà inaugurata da un mini-spettacolo dei bambini del Laboratorio Teatrale dell’Associazione Miscellanea, un momento di gioia e creatività e inclusione che anticipa il piacere dello spettacolo principianti.

“Lo spettacolo ‘Prove d’attore’ – afferma il Presidente Francesco Sisinni – è il frutto di una proficua collaborazione tra l’Associazione Teatrale Miscellanea di Maratea e il Maestro Umberto Iervolino.

Nell’ambito di questa sinergia, abbiamo organizzato un Laboratorio Teatrale aperto a tutti, che si svolge presso la nostra sede. Il progetto include anche la partecipazione dei bambini dell’associazione ‘Insieme a piccoli passi’ di Roberto ed Erika Pisani , con l’obiettivo di coinvolgerli in rappresentazioni teatrali insieme alla nostra compagnia.

Come associazione dilettantistica con oltre 10 anni di esperienza sul territorio, siamo lieti di collaborare con un professionista come il Maestro Iervolino, con l’intento di migliorare costantemente la nostra passione”.

L’Associazione teatrale Miscellanea, attiva da oltre un decennio, opera a Maratea con l’obiettivo di preservare l’antica tradizione territoriale legata alla cultura teatrale, promuovendo l’amore per il teatro tra le nuove generazioni, sostiene la tutela del teatro e valorizza la cultura dello spettacolo, diffondendola in chiave contemporanea.

Il gruppo associativo, intende inoltre creare un impatto significativo sul territorio, ritenendo l’arte un elemento cruciale per la crescita sia individuale sia collettiva, nonché per favorire un dialogo tra generazioni e culture diverse. Un gruppo consolidato ed affiatato che guarda al futuro.

“L’Associazione è composta da venti membri – continua Sisinni – di cui circa quindici sono particolarmente attivi. Tuttavia, il nostro intento è quello di accogliere nuovi componenti, con una particolare attenzione ai giovani, al fine di rinnovare e arricchire il nostro gruppo.

Il 3 settembre, presso Parco Tarantini, avremo il piacere di riproporre “L’eredità di don Alfonso”, commedia in tre atti scritta dal nostro illustre concittadino, il Dottor Giovanni Stoppelli.

Successivamente, inizieremo a lavorare a un nuovo progetto teatrale, che sarà presentato, come da tradizione, durante le festività natalizie oppure pasquali.

Inoltre, stiamo valutando la possibilità di rendere lo spettacolo “Prove d’attore” una rappresentazione itinerante, che possa essere portata anche fuori Maratea, per condividere la nostra passione per il teatro con un pubblico più ampio”.