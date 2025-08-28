Basilicata: i Vigili del Fuoco soccorrono madre e figlio rimasti bloccati in ascensore! Bravissimi

Questa mattina, intorno alle ore 8:45, i Vigili del Fuoco del Comando di Matera, del distaccamento di Policoro, sono intervenuti a Nova Siri, per liberare una donna e il suo bambino rimasti bloccati all’interno di un ascensore.

L’operazione di soccorso, avvenuta in tempi rapidi, ha permesso di mettere in sicurezza la madre e il piccolo Vincenzo, di tre anni.

Durante le operazioni di soccorso, è stato il coraggio del bambino a colpire la sua mamma: pur in una situazione di disagio, l’ha tranquillizzata dicendole che non c’era nulla da temere, poiché i suoi “eroi preferiti”, così ci ha definiti Vincenzo, avrebbero fatto presto a liberarli.

Grazie alla professionalità e alla prontezza dei Vigili del Fuoco, l’intervento si è concluso senza conseguenze e con un sorriso, per le due persone coinvolte.