A Paterno in scena le emozioni: bambine e bambini con il dono della meraviglia hanno regalato sempre stupore. I dettagli

Si è tenuto giovedì pomeriggio, presso il Plesso scolastico di Pecci-Piazzolla, l’evento conclusivo del progetto ‘I colori delle emozioni’ a cura delle bambine e dei bambini della Scuola dell’Infanzia di Paterno.

Le bambine e i bambini dell’Infanzia, con la loro innocenza, il loro candore, la loro genuinità e la loro inconsapevole maturità, hanno portato in scena il tema delle emozioni, dell’importanza di interiorizzarle senza l’assillo di doverle frenare.

Dall’Amminstrazione i complimenti alle maestre per la scelta profonda del tema, per le modalità di narrazione, per la resa scenica e alle famiglie; vitamine per la comunità.

Complimenti soprattutto ai veri protagonisti, le bambine e i bambini, che con il dono della meraviglia sanno regalare sempre stupore.