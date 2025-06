A Pietragalla al via un percorso ricco di degustazione, letteratura, arte, musica, tradizioni e nuove visioni. I dettagli

Pietragalla si prepara ad accogliere la prima edizione di “Cultura in Corso”, un evento culturale che Sabato 7 e Domenica 8 giugno 2025 animerà via Vittorio Emanuele III e via Cadorna, trasformandole in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.

Con lo slogan “Identità e Contaminazione”, l’iniziativa propone un percorso ricco di letteratura, arte, musica, tradizioni e nuove visioni, in cui la cultura diventa strumento di dialogo, riflessione e incontro.

L’obiettivo è valorizzare le radici, esplorare le influenze e aprirsi al cambiamento, costruendo un ponte tra passato e futuro.

Una due giorni in cui tradizione e innovazione si incontrano per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio.

Particolare attenzione è rivolta allo spessore umano e professionale che da sempre caratterizza i pietragallesi, distintisi nel tempo in ambiti artistici, culturali, sportivi e professionali.

Il cuore pulsante dell’evento sarà la piazza “Unità d’Italia” (Largo Fontana Grande), che ospiterà la postazione conferenze, uno spazio dedicato ad approfondimenti e panel tematici con ospiti e protagonisti del mondo culturale.

Sarà un’occasione unica per vivere il paese in modo nuovo: tra reading letterari, mostre, performance musicali, installazioni artistiche e incontri con autori.

Rappresenta un invito a “camminare” tra le vie di Pietragalla per lasciarsi contaminare da linguaggi diversi e riscoprire il senso profondo dell’identità attraverso la lente della contemporaneità.

Non mancheranno aree dedicate alla degustazione e al beverage, per offrire ai visitatori un’esperienza multisensoriale che unisce la scoperta culturale al piacere della convivialità.

L’evento è promosso con il patrocinio del Comune di Pietragalla e rappresenta un tassello importante di un percorso culturale più ampio, volto a valorizzare il territorio attraverso l’arte e la cultura.

Ecco i dettagli.