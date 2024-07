A Pignola tre giorni di concerti con artisti blues di fama internazionale e nazionale! I dettagli dell’evento

Musica, emozioni e buon cibo, la magia del blues torna a Pignola per la XXVIII edizione del tanto atteso “Pignola in Blues”, che si terrà dal 19 al 21 luglio.

L’evento, ormai un appuntamento fisso per gli amanti della musica live, promette tre giorni di performance indimenticabili e un’atmosfera carica di energia.

Anche quest’anno, il festival vedrà sul palco artisti di fama internazionale che sapranno conquistare il pubblico con le loro esibizioni coinvolgenti.

La XXVIII edizione della manifestazione è un evento che promette di portare un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di musica blues.

Organizzato dall’associazione culturale “Cross Roads”, è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale italiana per gli appassionati del genere e non solo, conquistati dal livello sempre crescente degli artisti, dall’accoglienza e dalla bellezza del territorio pignolese e lucano in generale.

Il programma del festival vedrà la partecipazione di artisti blues di fama internazionale e nazionale, offrendo tre giorni di concerti che spaziano dalle sonorità blues più pure ai nuovi suoni contemporanei.

Tra gli artisti in cartellone quest’anno, si esibiranno sei band nelle consuete tre serate del terzo fine settimana di luglio.

Tutti i concerti si svolgeranno a partire dalle ore 21:00 nella Piazza Nuova all’ingresso del paese e saranno come sempre ad ingresso gratuito.

Venerdì 19, la serata di apertura vedrà l’esibizione di Mino Lionetti & The Shuffle’s Brother seguiti da Southern Avenue;

sabato 20 sarà la volta di Gabriel Delta e Will Wilde.

Chiuderanno domenica 21 Go Go Gozzilla e gran finale con Tommy Castro and The Painkillers. L’intero evento sarà in diretta su toberadio.com.

Oltre alle performance musicali, il festival offrirà un’ampia gamma di attività collaterali per garantire un’esperienza completa.

I partecipanti potranno godere di prodotti gastronomici con specialità locali e aggirarsi e fare acquisti tra gli stand di gadget e artigianato.

Di seguito la locandina con i dettagli.