A Potenza arrestata una persona dalla Polizia!

Nel corso dei servizi effettuati dalla Polizia di Stato per il contrasto all’illecito traffico di sostanze stupefacenti, predisposti dal Questore di Potenza, il personale della Squadra Mobile -Sezione Antidroga, ha sorpreso un giovane di nazionalità nigeriana dedito allo spaccio di droga.

In particolare, lo straniero è stato osservato in località Macchia Romana, nei pressi della Stazione ferroviaria, in compagnia di noti tossicodipendenti: l’immediato intervento degli agenti ha messo in allarme il pusher che, nel tentativo di sottrarsi all’arresto, ha spintonato gli operatori e si è dato a precipitosa fuga per poi essere subito raggiunto nel sottopasso ferroviario.

Nonostante la viva resistenza opposta, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo; l’uomo, nella circostanza, ha sputato dalla bocca 5 involucri contenenti eroina.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire, occultati nelle parti intime, ulteriori 22 involucri di forma sferica contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina e la somma di denaro contante suddivisa in banconote da diverso taglio, di euro 170,00.

La sostanza stupefacente (circa dieci grammi) destinata allo spaccio e il denaro contante, verosimile provento dell’attività delittuosa, sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane, che dovrà rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti, nonché di resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la casa circondariale di Potenza.

Ulteriori indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile.

