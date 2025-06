A Potenza arriva la Festa dell’allegria: i clown danno appuntamento a tutti i bimbi in questo parco

Quando credi intensamente in qualcosa non smetteresti mai di parlarne e vorresti raccontarlo a tutti.

È quello che accade a noi clown di Gente Allegra Clown ODV: amiamo così profondamente indossare il nostro naso rosso e portare il sorriso nei luoghi che purtroppo sono abitualmente abitati dal dolore e crediamo così tanto nella filosofia del clown che fa della leggerezza calvinianamente intesa la sua cifra di vita che vorremmo condividere questo “segreto” con tutti.

Proprio con questo spirito Sabato 28 giugno porteremo il nostro mondo clown fuori dalle corsie.

Per il secondo anno consecutivo diamo appuntamento a tutta la città, presso il Parco Baden Powell a Potenza per la seconda edizione della FESTA DELL’ALLEGRIA.

Qualche tempo fa, una dolcissima ragazza ottuagenaria guardandoci con occhi sognanti ha detto che amare i clown è l’unico vero modo per restare sempre bambini e per conservare quello stupore tipico della tenera età che consente di vedere il mondo come un posto meraviglioso.

Partendo da questo pensiero abbiamo immaginato un intero pomeriggio durante la quale diffondere il messaggio legato alla nostra mission.

Vorremmo far comprendere che la nostra spensierata presenza nei luoghi del dolore nasce sicuramente dalla voglia di metterci al servizio di chi sta soffrendo ma seppur apparentemente bislacca non è mai improvvisata, ma sempre frutto di formazione e competenza.

Abbiamo immaginato un pomeriggio che sia anche un regalo per la città, in cui, come già si comprende dal nome sarà l’allegria a farla da padrona.

La Festa dell’Allegria avrà inizio a partire dalle 17:00, con l’inaugurazione della festa ed il graditissimo saluto di Sua Eccellenza Mons. Davide Carbonaro.

Si potrà in questo modo accedere agli stand:

BALLOONCLOWN

TRUCCACLOWN

GIOCAECOLORACLOWN

SKETCHCLOWN

OASI DELL’ABBRACCIO

In ogni stand i nostri clown accoglieranno bambini ed adulti coinvolgendoli in molte attività divertenti ed interattive.

Alle 18:30 con la chiusura degli stand assisteremo all’arrivo delle mascotte che per la gioia dei più piccini saranno pronte a donare abbracci e mettersi in posa per foto ricordo, il tutto mentre i nostri clown daranno vita ad un momento di musica e ballo, che promette di essere molto coinvolgente.

Alle 19:00 avrà inizio il momento conclusivo della serata quello in cui, appunto, come da proposito iniziale ci presenteremo alla città: sarà il momento delle testimonianze, dei nostri clown e di amici con cui abbiamo avuto il privilegio di interagire nella nostra attività associativa; ci sarà la sfilata clown in cui i nostri nasi rossi si mostreranno in tutto il loro splendore e la loro creatività; ci sarà un momento di spettacolo in cui teatro e magia regaleranno risate e stupore a grandi e piccini.

E poi ci sarà il gran finale, di cui non vogliamo spoilerare granchè se non che sarà un momento coloratissimo e divertente che lascerà tutti a bocca aperta.

Si concluderà così La festa dell’allegria che è il nostro dono.

“Ho soltanto un sorriso. Così. Un moto appena visibile di labbra.

E per te lo conservo: ché è un dono dell’amore”. (Anna Achmatova)

Ecco i dettagli.