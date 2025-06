Il Comune di Satriano di Lucania chiede al governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ecco il gesto simbolico in programma

Nell’ultimo Consiglio Comunale, il Comune di Satriano di Lucania ha approvato all’unanimità una mozione che chiede al governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini antecedenti al 1967.

Un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza dell’urgenza storica e morale di fronte alla tragedia in corso nella Striscia di Gaza.

Il consigliere Rocco Petrullo, presentando la mozione, ha ricordato che da due anni il mondo assiste a livelli inimmaginabili di morte e distruzione nella Striscia di Gaza occupata, dove decine di migliaia di persone sono state uccise e infrastrutture civili rase al suolo, e ha sottolineato che “Israele ha commesso atti vietati dalla Convenzione sul genocidio con l’intento di distruggere la popolazione palestinese di Gaza, infliggendo uccisioni, gravi danni fisici e mentali e condizioni di vita inumane”.

I dati sono drammatici: più di 50.000 bambini uccisi o feriti dall’ottobre 2023, oltre 1,9 milioni di palestinesi sfollati — il 90% della popolazione di Gaza — e centinaia di operatori sanitari uccisi, tra cui 15 soccorritori e medici assassinati lo scorso 31 marzo mentre prestavano aiuto nel sud della Striscia.

Da qui l’appello al governo italiano affinché non resti in silenzio, ma si unisca ai 147 Stati membri dell’ONU che hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina, e contribuisca a interrompere l’invio di armi a Israele e a sostenere una pace giusta basata sul diritto internazionale.

Ha concluso Petrullo:

“È inaccettabile rimanere in silenzio mentre ogni giorno si assiste allo sterminio di un popolo sotto assedio.

Sappiamo che questa mozione da sola vale poco ma sommata a tante altre può portare a una presa di coscienza diversa.

In un mondo dove tutti si girano dall’altra parte, è importante fare la propria piccola parte, sia come cittadini che come comunità”.

Oltre a sostenere le iniziative promosse da associazioni e cittadini – tra cui l’evento “Baldà per la Palestina”, in programma il 13 luglio presso il Castello– l’amministrazione comunale ha annunciato anche l’esposizione simbolica della bandiera palestinese in Largo Satrianesi nel Mondo.

La seduta si è conclusa con un momento di confronto e riflessione aperto alla cittadinanza che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni, forze politiche e artisti, contribuendo a rendere ancora più sentito e corale l’impegno della comunità per la giustizia e la pace.