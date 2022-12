A Potenza continuano gli eventi natalizi: al via la Mostra Collettiva di pittura “Ieri oggi domani”! Ecco i dettagli

Si inaugura Domenica 18 Dicembre alle ore 18:00 la Mostra Collettiva di pittura ‘Ieri oggi domani’, appuntamento scelto dall’Associazione potentina ‘Pietre Volanti’ per celebrare il decennale della propria nascita.

Il vernissage, ospitato nella Cappella dei Celestini in largo Duomo a Potenza, fa parte degli eventi programmati dal Comune per ‘La Potenza del Natale 2022’ e resterà aperta tutti i giorni dalle 18:00 alle 20:00 sino al 15 Gennaio 2023.

Scrivono gli organizzatori:

“Tredici gli artisti che presenteranno le rispettive opere, tra fondatori storici e altri appassionati che nel 2012 intrapresero i primi passi dell’associazione come aggregazione spontanea per la promozione dell’arte nelle sue più variegate e poliedriche forme e manifestazioni, contribuendo costantemente all’arricchimento culturale del capoluogo e della regione”.

Previsti gli interventi della consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito e dell’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Potenza, Stefania D’Ottavio che, nell’evidenziare ‘la meritoria opera che ‘Pietre volanti’ svolge da dieci anni per la nostra comunità’, si è soffermata sulla ‘qualità della proposta che sarà offerta ai visitatori nello spazio allestito all’interno di uno dei più prestigiosi contenitori culturali di Potenza, Palazzo Loffredo.

“Una iniziativa che si inserisce a pieno titolo in quel percorso unitario che stiamo portando avanti come Amministrazione, che ci vede operare, congiuntamente al mondo associativo e ai privati cittadini, per costruire insieme la Potenza di oggi e, soprattutto la Potenza di domani, capace di mettere in luce i propri talenti e far crescere il senso di appartenenza a una comunità straordinaria, quella lucana”.

