A Potenza e provincia uno sportello per le persone con sindrome Down e le loro famiglie. I dettagli

AIPD Potenza apre le sue porte, a Potenza, Villa d’Agri e Lauria.

È quanto fa sapere il Comune di Marsicovetere che precisa:

“Con l’apertura dello sportello, AIPD Potenza intende accogliere i bisogni, i timori, le necessità delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie.

Lo sportello apre all’interno del progetto NON UNO DI MENO, espressione con cui si intende ribadire come tutte le persone con sindrome di Down – nessuna esclusa – debbano essere prese in carico dalle istituzioni preposte per soddisfare i loro bisogni sociosanitari, assicurare loro il diritto alla salute e la loro piena inclusione sociale.

Vi aspettiamo presso Piazza Zecchettin a Villa d’Agri il 3,4 e 5 Aprile dalle 09:30 alle 17:00.

Insieme ad AIPD Onlus Potenza, per non lasciare indietro nessuno”.

