A Potenza i colori del Natale: questa Associazione accende per la prima volta le luminarie! Le foto

Potenza inizia ad accendere la magia del Natale.

Da quest’anno luminarie anche nella Zona Est della città.

Un sogno tenuto per tanto tempo nel cassetto che adesso finalmente si realizza, con la speranza che sia di buon auspicio per gli anni futuri.

Ad accendere le luci natalizie è l’Associazione “Noi di Potenza Est”, con Presidente Michele Beneventi.

Un angolo della città che non lascia le sue vite buie e spoglie, ma colorate e colme di speranza, anche per la gioia dei più piccoli.

Così l’Associazione ha presentato l’iniziativa:

“Delle volte dalle peggiori situazioni, così come purtroppo il periodo che stiamo attraversando, nascono pensieri vincenti, si realizzano sogni che inizialmente sembrano irraggiungibili ma che alla fine diventano realtà.

Grazie al concreto desiderio di riscatto da parte di 20 attività commerciali ed artigianali della Zona Est della città di Potenza che si sono fatti carico completamente dell’onerosa iniziativa e alla caparbietà di un Consiglio Direttivo Associativo che continua ad agire sempre nel Sociale e per il Sociale in maniera concreta, per la prima volta nel tardo pomeriggio assisteremo alla tanto attesa prima accensione delle Luminarie Natalizie Noidipotenzaest 2020.

Un Grazie sentito per la continua collaborazione, oltre che ai 20 imprenditori che economicamente hanno da subito accettato la sfida ci sembra doveroso donarlo ad ANAS spa, agli Uffici Comunali tutti, alla Giunta Comunale, al Sindaco, alla Ditta Nautilus Lights di Francesco Arbia, al Geometra Gianluca Pace, ognuno per le proprie competenze all’interno di questa non semplice iniziativa.

I bambini della Città saranno felici di ammirare ogni piccolo particolare illuminato”.

Un tocco di speranza soprattutto per chi vive momenti difficili e, appunto, per i nostri bambini, che meritano un Natale sempre nuovo e gioioso.

Queste alcune foto.

