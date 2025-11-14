A Potenza il percorso visivo dedicato alla data del tragico sisma che colpì la Basilicata: ecco giorni e orari

La Presidenza del Consiglio comunale di Potenza, in collaborazione con la famiglia del fotografo Francesco (Ciccio) Possidente, è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra fotografica “La Ferita”, un percorso visivo dedicato al racconto del 23 novembre 1980, data del tragico sisma che colpì la Basilicata e l’Irpinia.
L’iniziativa nasce nel ventesimo anniversario della scomparsa di Possidente, tra le voci fotografiche più sensibili e incisive nel documentare le conseguenze umane e materiali di quel drammatico evento.
L’inaugurazione si terrà giovedì 17 novembre alle ore 18:00, presso la Sala Commissioni del Palazzo del Consiglio Comunale di Potenza.
Durante la presentazione interverranno rappresentanti istituzionali, membri della famiglia Possidente e figure del mondo culturale cittadino.
La mostra resterà aperta al pubblico dal 17 al 24 novembre con i seguenti orari di visita:
• Dal lunedì al venerdì: 16:30 – 18:30
• Sabato: 09:30 – 13:00 e 15:30 – 19:00
• Domenica: chiuso
“La Ferita” propone una selezione di scatti realizzati da Francesco Possidente nei giorni immediatamente successivi al terremoto del 1980: immagini che non solo testimoniano la devastazione subita dal territorio, ma rivelano anche la capacità di resilienza della comunità lucana.