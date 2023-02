A Potenza l’intervento del segretario della Lega, Matteo Salvini. I dettagli

Sabato 24 febbraio, alle 16:00, si terrà il congresso della Lega della provincia di Potenza.

Presso il Grande Albergo del capoluogo si riuniranno i soci ordinari militanti del Partito per eleggere il segretario provinciale ed il consiglio direttivo.

Certamente non mancherà la presenza di sostenitori e simpatizzanti e quella delle delegazioni degli alleati di centrodestra.

Spiega il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe:

“Stiamo organizzando la struttura del partito sul territorio per affermare la presenza delle nostre idee e della nostra linea politica in maniera capillare in tutte le aree della regione.

Si registrano l’adesione e l’entusiasmo di tante persone che intendono unirsi alla causa della Lega, in virtù delle proposte di governo che stiamo avanzando, nel più ampio alveo della coalizione di centrodestra”.

Previsto l'intervento del segretario della Lega, Matteo Salvini.

