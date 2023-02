Basilicata baciata ancora una volta dalla fortuna.

Riporta Agipronews:

“a Balvano, in provincia di Potenza, è stato centrato un 9 da 20000 euro con il gioco 10eLotto.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 574 milioni dall’inizio dell’anno”.

