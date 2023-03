A Potenza Messa e anteprima del film su un padre molto speciale che ha il potere di aiutare milioni di persone oggi: San Giuseppe. Ecco il programma

Il nuovo documentario “Cuore di padre” dedicato a San Giuseppe e diretto dalla casa di produzione spagnola Goya Producciones sarà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 marzo 2023.

Il 18 marzo, alla vigilia della festa del papà e di San Giuseppe, si terrà a Potenza l’anteprima del film “Cuore di padre”.

Un documentario della casa di produzione spagnola Goya Producciones che si propone di riscoprire la personalità di Giuseppe di Nazareth, visto non come un personaggio di Betlemme o una comparsa storica silenziosa, ma come un padre molto speciale che ha il potere di aiutare milioni di persone oggi.

Chi è questo uomo vissuto 2000 anni fa?

È solo una statuetta nel presepe?

Di lui è stato scritto che era un uomo umile, prudente, gentile e soprattutto: un PADRE.

“Quest’uomo che 2.000 anni fa lavorava in una bottega, oggi svolge molti e diversi mestieri.

Opera come protettore dei genitori e delle famiglie, come patrono della Chiesa, come intercessore per i lavoratori e come aiutante dei poveri e dei moribondi.

Nel film evidenziamo anche uno dei suoi titoli meno conosciuti: Terrore dei demoni”, afferma il regista.

“Cuore di padre”, diretto da Andrés Garrigó, è stato girato in vari Paesi del mondo (Italia, Stati Uniti, Canada, Perù, Francia, Filippine, per citarne alcuni).

In queste riprese, i protagonisti di autentici miracoli ci raccontano il loro vissuto e gli aiuti di San Giuseppe, che vanno da conversioni radicali e guarigioni impossibili alla ricomposizione di matrimoni falliti.

Per Garrigó, questa produzione “completa quella che potremmo chiamare la trilogia di Goya: “Cuore ardente”, “Fatima, l’ultimo mistero” e “Cuore di padre”, che rappresentano rispettivamente “Gesù, Maria e Giuseppe”.

L’incontro di preghiera con la presentazione del film si terrà a Potenza, sabato 18 marzo presso il Centro Sociale di Malvaccaro.

Si parte alle 18.00 con la Santa Messa celebrata da Don Antonio Mattatelli, parroco di Montemurro e Esorcista della Diocesi di Tricarico, a seguire la proiezione del Documentario “Cuore di Padre”.

Al termine, la mensa solidale Don Agostino e gli ospiti di casa Don Tonino Bello offriranno a tutti i partecipanti un buffet di zeppole.

L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione tramite mail adorazionepotenza@libero.it o via telefono al numero 3357320835 .

Invitiamo tutta la comunità cattolica a collaborare affinché San Giuseppe possa essere conosciuto e amato in tutta la nostra città.

La manifestazione è patrocinata dall’Adorazione Perpetua di Potenza, il gruppo di preghiera come pecore in mezzo ai lupi, l’Iniziativa Cuori Puri International, la Fondazione Madre Teresa di Calcutta Onlus e il Comune di Potenza.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)