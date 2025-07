A Potenza passeggiata in sedia a rotelle nel centro storico: ecco l’iniziativa

Il Forum dei Giovani di Potenza è lieto di annunciare il prossimo appuntamento del progetto “Barriere ZERO, Potenza per TUTTI”: una passeggiata in sedia a rotelle nel centro storico della Città, in programma martedì 8 luglio alle ore 18:00, con appuntamento in Piazza Matteotti.

L’iniziativa, dal titolo “Passeggiata in sedia a rotelle“, mira a sensibilizzare tutta la cittadinanza e il mondo politico sull’importanza di costruire una società più inclusiva e priva di barriere architettoniche.

Il percorso si snoderà lungo le vie del centro storico, una delle aree più inaccessibili della Città e sarà aperto a tutta la cittadinanza.

Parteciperanno all’evento numerose persone che vivono quotidianamente in sedia a rotelle e alcuni esponenti dell’Amministrazione Comunale.

Questi ultimi avranno l’occasione di affrontare il percorso a bordo di una sedia a rotelle, sperimentando così in prima persona le difficoltà che le persone con disabilità affrontano ogni giorno e che spesso escludono loro da molte attività della vita quotidiana.

L’auspicio è che questa iniziativa rappresenti non solo un momento di partecipazione consapevole, ma anche un punto di partenza per una progettazione più attenta, inclusiva e concreta, orientata a costruire un futuro senza barriere, capace di unire e rafforzare la comunità.