A Potenza sempre vivo il tema sulla guerra israelo-palestinese: in questo evento parleranno Omar Suleiman e Mohammad Afaneh

Il Comitato per la Pace di Potenza scrive:

“La storia del conflitto israelo-palestinese, a partire dal 1937, è fatta di piani naufragati, accordi falliti e mancata applicazione delle risoluzioni adottate a livello internazionale: dalla prima commissione d’inchiesta per crimini di guerra, quando la Palestina era sotto controllo britannico, passando per il “Peace for Prosperity” del 2020 sotto la prima amministrazione Trump, fino ad oggi, con la tregua del 17 gennaio 2025, stabilita tra Israele e Hamas per il cessate il fuoco, con i previsti scambi tra prigionieri palestinesi detenuti da Israele e gli ostaggi israeliani sequestrati da Hamas il 7 ottobre 2023.

Finalmente, dopo 471 giorni di incessanti bombardamenti che hanno causato almeno 50mila morti, di cui un numero altissimo di bambini, quanti mai in tutti i conflitti dell’era moderna, sono potuti entrare a Gaza i primi aiuti umanitari.

Ma la tregua sembra fragile e temiamo che, anche questa volta, non ci sia la volontà e la concreta possibilità di risolvere definitivamente il conflitto, riconoscendo la legittimità del popolo palestinese ad abitare la propria terra: i 750mila coloni israeliani che si sono insediati illegalmente sul territorio palestinese, (24 chilometri quadrati dal 7 ottobre al 24 luglio 2024, più di quanto fatto negli ultimi 20 anni) dimostrano che l’obiettivo di Netanyahu e del suo governo integralista è quello di allargare i confini di Israele dal Giordano al mare, anche per controllare i ricchi giacimenti di gas off-shore situati al largo a Gaza.

Nell’assordante silenzio delle “democrazie” occidentali, spunta l’inaccettabile e illegale proposta di Trump di deportare quasi due milioni e mezzo di palestinesi dalla loro terra per fare di Gaza un “protettorato” americano, che aggrava ulteriormente la situazione e getta una luce sinistra sulla possibilità di autodeterminazione del popolo palestinese.

Di queste perplessità e timori parleremo, Sabato 15 Febbraio, alle ore 17:30, presso la Parrocchia di Sant’Anna e Gioacchino in Potenza, con Omar Suleiman della Comunità Palestinese campana e Mohammad Afaneh presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata”.