Potenza: “pericolosa questa nuova fermata dell’autobus”. Ecco la denuncia

“La nuova fermata dell’autobus in via Ancona è pericolosa per gli utenti del trasporto pubblico e per i pedoni”.

Lo denuncia il consigliere comunale di Potenza della Lega, Alfonso Nardella, che ha segnalato il caso in una interrogazione indirizzata all’assessore alla viabilità Francesco Giuzio.

Scrive Nardella:

“La nuova segnaletica riguardante le fermate degli autobus solleva alcune perplessità in merito alla sicurezza degli utenti del trasporto pubblico e dei pedoni;

infatti da come è disegnata la segnaletica orizzontale sembra che i passeggeri vengano lasciati direttamente a bordo strada, in assenza di un marciapiede adeguato e non vi è la presenza di un passaggio pedonale che consenta l’attraversamento in sicurezza”.

Nardella scrive inoltre nella sua interrogazione che “la fermata in oggetto, situata in via Ancona direzione Malvaccaro, non sembra rispettare le norme previste dal Codice della Strada (Art. 157) e dal relativo regolamento di attuazione; nello specifico: la fermata non rispetta la lunghezza minima di 12 metri; è posizionata a pochi metri da un’intersezione e da una curva, manca una banchina laterale o un marciapiede; la fermata intralcia l’ingresso di un’abitazione privata”.

Tutto ciò, denuncia ancora il consigliere Nardella “sembra essere in conflitto con l’articolo 157 del Codice della Strada disciplina la fermata e la sosta dei veicoli, stabilendo che:

La fermata deve avvenire senza creare intralcio alla circolazione; la sosta deve essere effettuata in modo da non ostacolare il traffico o creare pericoli; è vietato fermarsi o sostare in modo da impedire l’accesso a proprietà private, su marciapiedi, piste ciclabili, curve, dossi e in prossimità di intersezioni”.

Per questi motivi Nardella ha interrogato l’assessore al ramo, per sapere:

“Quali valutazioni e misurazioni sono state effettuate per la realizzazione degli stalli di sosta per autobus in via Ancona; se gli stalli rispettano le normative vigenti in materia di sicurezza stradale e di trasporto pubblico; quali provvedimenti si intendano adottare per garantire la sicurezza dei passeggeri e il rispetto del Codice della Strada”.

E ancora:

“Se la società Miccolis Spa sia stata coinvolta nella scelta di tali fermate e quale sia il suo ruolo nella definizione delle stesse”.

Nardella infine sollecita l’Amministrazione Comunale a fornire chiarimenti urgenti sulla questione e a valutare eventuali modifiche alla fermata per adeguarla agli standard di sicurezza richiesti”.